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Шойгу заявил главе минобороны КНР о возможной провокации Киева с «грязной бомбой»

Шойгу довел до сведения коллеги из КНР данные о риске провокации Киева с «грязной бомбой»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры по видео-конференц-связи с министром обороны Китайской Народной Республики (КНР) генералом-полковником Вэй Фэнхэ. Об этом сообщили 26 октября в военном ведомстве России.

Атомный монтаж: Украина заканчивает создание «грязной бомбы»
Готовится провокация с целью обвинить Россию в применении ядерного оружия, уверены в Минобороны РФ

«Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии Сергей Шойгу довел до китайского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», — указано в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Ранее в среду Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. Главы военных ведомств обсудили ситуацию на Украине, при этом министр обороны РФ также довел до индийского коллеги озабоченности российской стороны по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

26 октября заместитель главы российской делегации Константин Воронцов заявил, что выступление представителя США на заседании первого комитета ГА ООН подтвердило опасения о том, что после провокации Киева с «грязной бомбой» Россию обвинят в применении ядерного оружия. Представитель США Брюс Тернер на конференции по разоружению назвал заявления России о готовящейся провокации с «грязной бомбой» очередным «случаем дезинформации с целью создания потенциального предлога для применения Россией тактического оружия».

23 октября стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию. Для этого может быть использован маломощный ядерный боеприпас, или так называемая грязная бомба. Минобороны РФ отмечало, что при подрыве такой бомбы радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 км.

В этот же день глава Шойгу в ходе телефонных переговоров обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на Украине. Также министр обороны РФ провел телефонные переговоры с коллегами из Турции, Великобритании и Франции, в которых он довел до собеседников озабоченность Москвы по поводу возможных провокаций со стороны Украины.

24 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим уже приступил к реализации этой провокации: Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу».

Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

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