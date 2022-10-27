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Путин: Россия не видит ни политического, ни военного смысла в ядерном ударе по Украине

Путин: есть информация о примерном расположении производимой на территории Украины «грязной бомбы»
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Президент России Владимир Путин заявил о том, что для российской стороны нет ни военного, ни политического смысла в том, чтобы наносить ядерный удар по территории Украины.

«Загрузили в «Точку-У» или куда-нибудь в другой, подорвали где-нибудь это устройство, сказали, что это Россия сделала — нанесла ядерный удар. Но нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никого — ни политического, ни военного», — рассказал он в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин добавил, что у российских спецслужб есть информация о примерном расположении производимой на территории Украины «грязной бомбы».

«Мы же не случайно обнародовали данные спецслужб по поводу того, что готовят какой-то инцидент с так называемой грязной бомбой. Мы даже знаем, где примерно это делается. Остатки ядерного топлива немножко преобразовали. Технологии, имеющиеся на Украине, позволяют это сделать», — рассказал российский лидер.

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Президент также отметил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по его указу обзвонил коллег из зарубежных оборонных ведомств и предупредил их об угрозе создания Киевом «грязной бомбы».

«Это я дал указание Шойгу прозвонить всех его коллегам и проинформировать об этом (угрозе применения Украиной «грязной бомбы». — Ред.). Мы не можем проходить мимо таких вещей», — подчеркнул Путин.

Накануне, 26 октября, глава МО РФ Сергей Шойгу сообщил своим зарубежным коллегам об отказе России от использования ядерного оружия.

До этого, 24 октября, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов предупредил о том, что Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы». Кириллов также рассказал, что, по сведениям Минобороны РФ, работы по созданию «грязной бомбы» киевским режимом находятся на завершающей стадии.

23 октября Шойгу сообщил о том, что провел телефонные переговоры со своим коллегой из Пентагона Ллойдом Остином ситуацию на Украине. Министр обороны также провел телефонные переговоры с коллегами из Турции, Великобритании и Франции, в которых он рассказал собеседникам об озабоченности Москвы по поводу возможных провокаций со стороны Украины.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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