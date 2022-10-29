Пушков прокомментировал слова Байдена о ядерной риторике России

Президент США Джо Байден продолжает привлекать внимание общественности к теме возможного использования Россией ядерного оружия. Об этом в пятницу, 28 октября, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Президент России [Владимир Путин] выразился ясно: России нет смысла наносить ядерный удар по Украине. Но США по-прежнему стремятся сохранить ядерную тему в информационном поле», ― написал он в своем Telegram-канале.

Накануне в эфире телеканала NewsNation американский лидер спросил у ведущего: «Если у него (Владимира Путина — Ред.)» нет намерений [использовать ядерное оружие], то почему он продолжает говорить об этом? <…> Он очень опасен в том, как он относится к этому».

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин заявил, что у страны нет политического или военного смысла наносить ядерный удар по Украине.

Между тем 26 октября глава МО РФ Сергей Шойгу сообщил своим зарубежным коллегам об отказе России от использования ядерного оружия.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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