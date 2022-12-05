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В ГД указали на отсутствие компромисса между Финляндией, Швецией и Турцией

Депутат Чепа: Турция пока не идет на компромисс в вопросе вступления Финляндии и Швеции в НАТО
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Фото: ТАСС/Абулхатин Марат
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Венгрия, скорее всего, согласится на членство Финляндии и Швеции в НАТО, однако Турция пока не идет на компромисс. Такое мнение 5 декабря «Известиям» высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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Ранее в этот день правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о членстве в НАТО. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто сообщил, что в настоящее время членство Финляндии в альянсе выглядит сильным и пользуется решительной поддержкой почти всех стран НАТО, кроме Венгрии и Турции.

«Я предполагаю, что венгры согласятся на вступление стран в альянс, а Турция будет продолжать консультации с Финляндией и Швецией. Пока они не достигли того компромисса, который устраивает Турцию. Турция пытается всячески добиваться определенных преференций для себя, используя этот конфликт», — сказал Чепа.

Венгрия и Турция — единственные страны НАТО, не ратифицировавшие членство Финляндии и Швеции в военном блоке.

При этом 29 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в Twitter, что поддерживает решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО. По его словам, вопрос ратификации их членства в НАТО уже включен в повестку дня на первой сессии венгерского парламента в 2023 году.

На следующий день советник по внешней политике финляндской Национальной коалиционной партии Генри Ванханен рассказал «Известиям», что переговоры с Турцией по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО вряд ли завершатся до конца года. Страны «должны подготовиться к продолжению переговоров с Анкарой в следующем году», сказал он.

3 декабря журнал Минобороны РФ «Военная мысль» отметил, что России придется нарастить войска на северном направлении в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В материале говорилось, что на сегодняшний день потенциальное принятие двух стран в состав Североатлантического альянса необходимо рассматривать как наиболее актуальный вызов РФ, так как граница с военным блоком увеличится более чем на тысячи километров.

Заявки на вступление в НАТО Финляндия, а также Швеция подали 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал заявления об оборонительном характере НАТО. Он назвал глупым и стыдным следование такой позиции.

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