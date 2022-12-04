Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Львовской области снесли памятник советскому солдату-освободителю
Мир
Эрдоган рассказал о подготовительных работах по созданию газового хаба
Общество
В Москве 5 декабря ожидается рекордно высокое атмосферное давление
Мир
Spiegel рассказал о попытках Шольца понять Путина через книги о нем
Спорт
Фигурист Федоров стал чемпионом РФ по прыжкам
Спорт
Франция обыграла Польшу и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Мир
Time заподозрил Байдена в намеках Зеленскому начать переговоры с Россией
Общество
Количество мертвых нерп на побережье Каспия в Дагестане выросло до 2,5 тыс.
Спорт
Команда Плющенко выиграла чемпионат России по прыжкам
Общество
В Москве побит рекорд атмосферного давления 1954 года
Экономика
Новак заявил о неизменности позиции России по потолку цен на нефть
Мир
Пушков оценил заявление Макрона о гарантиях безопасности для России
Сюжет:

ОПЕК+ сохранила план по добыче после утверждения потолка цен на российскую нефть

0
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) сохранила действующее октябрьское решение альянса о сокращении добычи, несмотря на решение стран ЕС и G7 о введении потолка цен на российскую нефть. Об этом в воскресенье, 4 декабря, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОПЕК.

В ожидании режима: почему ОПЕК+ не изменила параметры сделки
Эксперты объясняют выжидательную позицию альянса неясными последствиями эмбарго на российскую нефть и потолка цен

В начале октября участники ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Решение поддержали все участники альянса, включая Россию.

В заявлении отмечается, что страны-участницы подтверждают готовность проводить встречи в любое время для оценки ситуации и принятия решений, необходимых для поддержки и стабильности на нефтяном рынке. Следующая встреча состоится 4 июня 2023 года.

2 декабря страны G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель. Новая политика вступит в силу 5 декабря. В тот же день страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс.

Позднее, 3 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что решение установить потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель является несерьезным. Зеленский также добавил, что слабая позиция, которую занял Евросоюз, в конечном счете всё равно вынудит применить «более сильные инструменты» для воздействия на Россию.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий того, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022