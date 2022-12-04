ОПЕК+ сохранила план по добыче после утверждения потолка цен на российскую нефть

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) сохранила действующее октябрьское решение альянса о сокращении добычи, несмотря на решение стран ЕС и G7 о введении потолка цен на российскую нефть. Об этом в воскресенье, 4 декабря, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОПЕК.

В начале октября участники ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Решение поддержали все участники альянса, включая Россию.

В заявлении отмечается, что страны-участницы подтверждают готовность проводить встречи в любое время для оценки ситуации и принятия решений, необходимых для поддержки и стабильности на нефтяном рынке. Следующая встреча состоится 4 июня 2023 года.

2 декабря страны G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель. Новая политика вступит в силу 5 декабря. В тот же день страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс.

Позднее, 3 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что решение установить потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель является несерьезным. Зеленский также добавил, что слабая позиция, которую занял Евросоюз, в конечном счете всё равно вынудит применить «более сильные инструменты» для воздействия на Россию.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий того, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.