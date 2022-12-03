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Французский политик призвал выйти из Евросоюза

Французский политик Филиппо: ЕС тоталитарен, Франция должна покинуть его
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Французский политик Флориан Филиппо призвал Францию покинуть Евросоюз из-за того, что Брюссель поддерживает Киев.

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«ЕС угрожает лишить Венгрию €13 млрд, рискуя ввергнуть ее в очень тяжелый кризис. За предлогами скрывается настоящая причина: Венгрия не согласна с [главой Еврокомиссии] Урсулой [фон дер Ляйен] в вопросе полной поддержки Зеленского. ЕС тоталитарен, мы должны покинуть его!» — написал он в Twitter.

Ранее, 30 ноября, Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала правительствам стран Евросоюза (ЕС) заморозить для Венгрии доступ к субсидиям в размере €7,5 млрд, которые выплачиваются из Фонда сбалансированного развития ЕС, из-за якобы недостаточно активной борьбы с коррупцией в стране.

До этого, 26 ноября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что депутаты Европарламента (ЕП), которые призывают лишить финансирования Венгрию, «ненавидят» правое правительство в стране, которое выступает против либерального мейнстрима. Он также указал, что обвинения Венгрии в систематической коррупции в стране необоснованны, поскольку им противоречит экономический подъем в стране.

24 ноября Сийярто, комментируя ситуацию с оказанием финансовой помощи Украине, заявил, что Евросоюз создавался не для того, чтобы стать «займосоюзом». При этом, по его словам, сообщения о том, что Будапешт когда-либо блокировал оказание помощи Киеву, — наглая ложь.

Ранее в тот же день ЕП одобрил новый пакет поддержки Украины от Евросоюза на сумму до €18 млрд на 2023 год.

Спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер в сентябре отмечал, что Евросоюз — проигравшая сторона в конфликте вокруг Украины вне зависимости от того, чем он закончится.

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