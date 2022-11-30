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Еврокомиссия рекомендовала заморозить субсидии ЕС для Венгрии
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Еврокомиссия рекомендовала заморозить субсидии ЕС для Венгрии

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Фото: TASS/Zuma
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Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала правительствам стран Евросоюза (ЕС) заморозить для Венгрии доступ к субсидиям в размере €7,5 млрд, которые выплачиваются из Фонда сбалансированного развития ЕС, из-за недостаточно активной борьбы с коррупцией в стране. Об этом говорится в распространенном в среду, 30 ноября, заявлении ЕК.

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«Комиссия пришла к выводу, что Венгрия <...> не выполнила ряд условий, в частности, <...> эффективность работы ведомства по борьбе с коррупцией вызывает вопросы. Принято решение заморозить 65% всех выплат по трем операционным программам в рамках Фонда сбалансированного развития ЕС, что соответствует €7,5 млрд», — сказано в документе.

Отмечается, что теперь у Совета ЕС есть время до 19 декабря, чтобы проголосовать по этому вопросу, согласно принципу квалифицированного большинства, чтобы приостановка финансирования вступила в силу.

26 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что депутаты Европарламента (ЕП), которые призывают лишить финансирования Венгрию, «ненавидят» правое правительство в стране, которое выступает против либерального мейнстрима.

Сийярто также указал, что обвинения Венгрии в систематической коррупции в стране необоснованны, поскольку им противоречит экономический подъем в стране.

О том, что ЕК собирается заморозить субсидии ЕС для Венгрии на €7,5 млрд стало известно 22 ноября.

18 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна потеряла в этом году из-за санкций ЕС против России €10 млрд. Он пояснил, что ошибочная санкционная политика Брюсселя привела к резкому росту цен на энергоносители, который, в свою очередь, вызвал дефицит в экономике Венгрии на эту сумму.

ЕК выступала с предложением приостановить 65% выплат по трем программам в рамках фонда сбалансированного развития ЕС и в сентябре. Как отмечал еврокомиссар Йоханнес Хан, это необходимо для «реализации мер по восстановлению верховенства закона в Венгрии».

До этого, 15 сентября, Европарламент объявил Венгрию автократией. Тогда в ЕП также отмечали необходимость приостановить выделение средств.

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