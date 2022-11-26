Венгрия обвинила Европарламент в ненависти к властям страны

Депутаты Европарламента (ЕП), которые призывают лишить финансирования Венгрию, «ненавидят» правое правительство в стране, которое выступает против либерального мейнстрима. Об этом заявил 26 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он также указал, что обвинения Венгрии в систематической коррупции в стране необоснованны, поскольку им противоречит экономический подъем в стране. Сийярто заявил, что Брюссель выдвигает политические замечания против Будапешта, поскольку в Европе у власти в течение уже 12 лет находится консервативное, христианско-демократическое правительство.

«Я всегда слышу обвинения, что в Венгрии есть коррупция. Если в стране есть систематическая коррупция, экономика страны не будет расти. А мы, более того, успешны. ВВП Венгрии вырос на значение, превышающее среднее по Европе», — заметил Сийярто в комментарии французскому телевидению.

Глава МИД страны указал, что политика Будапешта, который пошел против мейнстрима, основана на решении народа Венгрии.

«Страны Европы всегда говорят о демократии, тогда уважайте демократию! Венгерские граждане на четырех выборах подряд решили, что хотят то, что мы делаем», — сказал Сийярто.

24 ноября Сийярто, комментируя ситуацию с оказанием финансовой помощи Украине, заявил, что Евросоюз создавался не для того, чтобы стать «займосоюзом». При этом, по его словам, сообщения о том, что Будапешт когда-либо блокировал оказание помощи Киеву, — наглая ложь.

Ранее в тот же день ЕП одобрил новый пакет поддержки Украины от Евросоюза на сумму до €18 млрд на 2023 год. В свою очередь власти Венгрии сообщили, что намерены передать Киеву €187 млн своей доли из общеевропейского кредита.

Спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер в сентябре отмечал, что Евросоюз — проигравшая сторона в конфликте вокруг Украины вне зависимости от того, чем он закончится.

22 ноября немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) намерена предложить на следующей неделе странам Евросоюза (ЕС) заморозить выплату Венгрии €7,5 млрд из средств бюджета ЕС. По данным издания, ЕК намерена дать такую рекомендацию на заседании 30 ноября в связи с тем, что «Будапешт не выполнил должным образом свои обещания по проведению реформ в сфере борьбы с коррупцией».

ЕК выступала с предложением приостановить 65% выплат по трем программам в рамках фонда сбалансированного развития ЕС и в сентябре. Как отмечал еврокомиссар Йоханнес Хан, это необходимо для «реализации мер по восстановлению верховенства закона в Венгрии».

До этого, 15 сентября, Европарламент объявил Венгрию автократией. Тогда в ЕП также отмечали необходимость приостановить выделение средств.