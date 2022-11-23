ЕС может заморозить выплаты для Венгрии в размере €7,5 млрд

Еврокомиссия (ЕК) намерена предложить на следующей неделе странам Евросоюза (ЕС) заморозить выплату Венгрии €7,5 млрд из средств бюджета ЕС, сообщила 22 ноября немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источник в ЕК.

По данным издания, ЕК намерена дать такую рекомендацию на заседании 30 ноября в связи с тем, что «Будапешт не выполнил должным образом свои обещания по проведению реформ в сфере борьбы с коррупцией».

«С этими пунктами и дальнейшими судебными реформами будет связана и выплата €5,8 млрд из фонда реконструкции [на восстановление экономики после пандемии коронавируса]», — отмечает издание.

Окончательное решение по Венгрии министры финансов стран ЕС, исходя из рекомендаций ЕК, должны будут принять 6 декабря.

18 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна потеряла в этом году из-за санкций ЕС против России €10 млрд. Он пояснил, что ошибочная санкционная политика Брюсселя привела к резкому росту цен на энергоносители, который в свою очередь вызвал дефицит в экономике Венгрии на эту сумму.

ЕК выступала с предложением приостановить 65% выплат по трем программам в рамках фонда сбалансированного развития ЕС и в сентябре. Как отмечал еврокомиссар Йоханнес Хан, это необходимо для «реализации мер по восстановлению верховенства закона в Венгрии».

До этого, 15 сентября, Европарламент (ЕП) объявил Венгрию автократией. Тогда в ЕП также отмечали необходимость приостановить выделение средств.