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Глава МИД Венгрии призвал ЕС не становиться «займосоюзом»

Глава МИД Венгрии Сийярто: Евросоюз не должен стать «займосоюзом», помогая Киеву
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Attila Volgyi
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя ситуацию с оказанием финансовой помощи Украине, заявил, что Евросоюз создавался не для того, чтобы стать «займосоюзом».

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При этом, по его словам, сообщения о том, что Будапешт когда-либо блокировал оказание помощи Киеву, — наглая ложь.

«Мы дали понять, что мы отдадим нашу долю из €18 млрд, которые наметили в Брюсселе. Но отдадим на основе двустороннего договора, заключенного с Украиной. <...> Потому что мы думаем, что будущее Евросоюза лежит не в направлении общего долга. Евросоюз не затем создавался, чтобы стать «займосоюзом»», — сказал Сийярто журналистам 24 ноября.

Глава венгерского МИДа добавил, что страны — члены ЕС могут оказывать поддержку Киеву из своих резервов, если «так гордятся помощью украинцам».

Ранее в этот же день Европарламент одобрил новый пакет поддержки Украины от Евросоюза на сумму до €18 млрд на 2023 год.

В свою очередь, власти Венгрии сообщили, что намерены передать Киеву €187 млн своей доли из общеевропейского кредита.

Спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер в сентябре отмечал, что Евросоюз — проигравшая сторона в конфликте вокруг Украины вне зависимости от того, чем он закончится.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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