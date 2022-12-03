Экстренные отключения электричества введены в Киеве и Одесской области

В Киеве введены экстренные отключения света. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК «Киевские электросети».

«Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — сказано в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго» делают всё возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Ранее в субботу советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук также сообщил, что в регионе ввели экстренное отключение электричества. По его словам, стабилизационные отключения в области отменены.

Ранее, 30 ноября, стало известно, что экстренные отключения света фиксируются в Киеве и в Одесской области.

Тогда же сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области Украины сохраняется вероятность применения аварийных и веерных графиков отключения электроэнергии.

По данным «Укрэнерго», дефицит мощности электроэнергии в стране составляет 27%. В компании также заверили, что до всех операторов системы распределения электроэнергии доведены лимиты потребления по каждой области Украины.

До этого, 23 ноября, российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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