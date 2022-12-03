Реклама
Прямой эфир
Мир
Поезд с военной техникой НАТО сошел с рельсов в Греции
Происшествия
Под Новосибирском грузовой поезд столкнулся с автомобилем
Мир
В Уэльсе украинских беженцев обяжут платить за еду и стирку
Происшествия
Более 60 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске
Экономика
Дипломаты предупредили об усилении неопределенности на рынке сырья из-за введения потолка цен
Мир
Илон Маск опубликовал расследование о цензуре Twitter
Происшествия
В Астраханской области несколько человек пострадали при утечке газа
Экономика
В МИДе заявили о готовности РФ полностью заместить украинское зерно
Происшествия
У пенсионера в Мирном мошенники украли более 2 млн рублей
Происшествия
Локомотив и два грузовых вагона сошли с рельсов в Забайкалье
Мир
Россия примет меры на северном направлении при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
В Никополе Днепропетровской области повреждены электросети и солнечные панели
Сюжет:

Экстренные отключения электричества введены в Киеве и Одесской области

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Киеве введены экстренные отключения света. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК «Киевские электросети».

Темная история: чем обернется первый блэкаут на Украине
Киев впервые в истории отключил все три АЭС

«Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — сказано в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго» делают всё возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Ранее в субботу советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук также сообщил, что в регионе ввели экстренное отключение электричества. По его словам, стабилизационные отключения в области отменены.

Ранее, 30 ноября, стало известно, что экстренные отключения света фиксируются в Киеве и в Одесской области.

Тогда же сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области Украины сохраняется вероятность применения аварийных и веерных графиков отключения электроэнергии.

По данным «Укрэнерго», дефицит мощности электроэнергии в стране составляет 27%. В компании также заверили, что до всех операторов системы распределения электроэнергии доведены лимиты потребления по каждой области Украины.

До этого, 23 ноября, российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022