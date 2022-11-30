«Укрэнерго» сообщило о дефиците мощности электроэнергии на уровне 27%

Дефицит мощности электроэнергии на Украине составляет 27%, сообщили 30 ноября в «Укрэнерго».

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании, говорится, что по состоянию на 11:00 в стране обеспечивается 73% потребления электроэнергии.

«Дефицит мощности составляет 27%. Постепенно растет мощность генерации, что позволит несколько снизить дефицит в энергосистеме», — отметили в «Укрэнерго».

В компании также сообщили, что до всех операторов системы распределения электроэнергии доведены лимиты потребления по каждой области Украины. Превышение этих лимитов приводит к необходимости аварийных отключений во избежание перегрузки сетей и обеспечения баланса в энергосистеме.

Ранее в этот день сообщалось об экстренных отключениях света в Киеве и в Одесской области, а также о возможных аварийных и веерных отключениях в Кривом Роге Днепропетровской области.

Накануне глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в результате массированных ракетных ударов на Украине были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.

До этого, 23 ноября, российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

В тот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город может ждать худшая зима со времен Второй мировой войны в связи с отключением электроэнергии.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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