В Киеве и Одесской области экстренно отключили свет

Экстренные отключения света фиксируются в Киеве и Одесской области. Об этом 30 ноября сообщили в энергетическом холдинге ДТЭК.

«В Киеве <...> экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — сообщили в ДТЭК «Киевские электросети».

ДТЭК «Одесские электросети» со своей стороны заявили об экстренных отключениях электроэнергии в Одесской области.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области Украины сохраняется вероятность применения аварийных и веерных графиков отключения электроэнергии.

Кроме того, 30 ноября объявлена воздушная тревога в Харьковской и Сумской областях Украины.

Накануне глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в результате массированных ракетных ударов на Украине были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.

На прошлой неделе мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город может ждать худшая зима со времен Второй мировой войны в связи с отключением электроэнергии.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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