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В Совбезе отреагировали на призыв главы СНБО Украины уничтожить Россию

Медведев назвал бредом слова главы СНБО Украины Данилова о желании уничтожить Россию
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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что нет смысла отвечать на слова главы СНБО Украины Алексея Данилова про уничтожение России, поскольку они являются бредом.

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Он также указал на отсутствие смысла говорить про уничтожение Украины, поскольку необходимо избавляться от подобных нацистов.

«Нет смысла отвечать на этот бред симметрично. Тем более говорить что-то про уничтожение Украины. Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это», — заявил Медведев «РИА Новости» 1 декабря.

Ранее в четверг секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Данилов призвал уничтожить Россию, а также заявил, что «садиться за стол переговоров с варварами будет недостойным украинского народа».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала эти слова Данилова, отметив, что «украинский народ действительно достоин быть представлен за столом переговоров не варварами».

Ранее в тот же день министр иностранных дел Сергей Лавров опроверг сообщения о просьбах РФ провести переговоры с Украиной. Он отметил, что Россия никогда не просила о переговорах с Киевом, но готова выслушать противоположную сторону.

10 ноября экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией. По мнению Макгрегора, Киев специально выдвинул предварительные условия, чтобы «убить» процесс мирного урегулирования.

4 октября Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о невозможности проведения переговоров с российским руководством.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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