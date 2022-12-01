В Совбезе отреагировали на призыв главы СНБО Украины уничтожить Россию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что нет смысла отвечать на слова главы СНБО Украины Алексея Данилова про уничтожение России, поскольку они являются бредом.

Он также указал на отсутствие смысла говорить про уничтожение Украины, поскольку необходимо избавляться от подобных нацистов.

«Нет смысла отвечать на этот бред симметрично. Тем более говорить что-то про уничтожение Украины. Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это», — заявил Медведев «РИА Новости» 1 декабря.

Ранее в четверг секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Данилов призвал уничтожить Россию, а также заявил, что «садиться за стол переговоров с варварами будет недостойным украинского народа».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала эти слова Данилова, отметив, что «украинский народ действительно достоин быть представлен за столом переговоров не варварами».

Ранее в тот же день министр иностранных дел Сергей Лавров опроверг сообщения о просьбах РФ провести переговоры с Украиной. Он отметил, что Россия никогда не просила о переговорах с Киевом, но готова выслушать противоположную сторону.

10 ноября экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией. По мнению Макгрегора, Киев специально выдвинул предварительные условия, чтобы «убить» процесс мирного урегулирования.

4 октября Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о невозможности проведения переговоров с российским руководством.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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