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Секретарь СНБО Украины Данилов призвал уничтожить Россию

Секретарь СНБО Украины Данилов призвал уничтожить Россию, назвав переговоры «недостойными»
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Фото: Global LOOK press/ Volodymyr Tarasovukrinform
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Секретарь СНБО Украины Данилов в четверг, 1 декабря, призвал уничтожить Россию и назвал русских варварами.

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«Их просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют... Они просто варвары. И когда вы говорите, что с этими варварами нужно садиться за один стол и о чем-то говорить, я считаю это недостойным нашего народа», — сказал он на киевском форуме безопасности.

Отметив, слова Данилова о том, что садиться за один стол переговоров с варварами будет недостойным украинского народа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией заметила, что действительно «украинский народ достоин быть представлен за столом переговоров не варварами».

В последние несколько дней секретарь СНБО делает не первое подобное агрессивное заявление. Так, 28 ноября Данилов попросил у Запада ракеты дальностью 800 км. По его словам, они якобы позволят Киеву решить энергетические проблемы. Следом МИД Латвии призвал разрешить Киеву бить по аэродромам в России.

Еще в мае заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что в случае атаки российских городов Вооруженные силы России нанесут ответные удары по пунктам принятия решений.

При этом Москва не раз отмечала свою открытость к диалогу с Киевом, который сам же отказался от переговоров, закрепив отказ законодательно.

10 ноября глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине. Между тем бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией.

В конце октября президент РФ Владимир Путин заявил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что именно украинские власти не имеют желания говорить.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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