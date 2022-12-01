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Захарова поиронизировала над словами секретаря СНБО Украины о варварах на переговорах

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала слова секретаря Совета национальной безопасности обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что «садиться за стол переговоров с варварами будет недостойным украинского народа». Ответ на это заявление Захарова опубликовала в своем Telegram-канале в четверг, 1 декабря.

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«Согласна. Украинский народ достоин быть представлен за столом переговоров не варварами», — отметила официальный представитель МИДа.

Ранее в тот же день министр иностранных дел Сергей Лавров опроверг сообщения о просьбах РФ провести переговоры с Украиной. Он отметил, что Россия никогда не просила о переговорах с Киевом, но готова выслушать противоположную сторону.

До этого, 10 ноября, глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по украинскому конфликту.

Между тем бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией. По мнению Макгрегора, Киев специально выдвинул предварительные условия, чтобы «убить» процесс мирного урегулирования.

Двумя днями ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, Россия должна «восстановить территориальную целостность Украины», возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что «больше такого не повторится».

5 ноября газета The Washington Post сообщила, что администрация американского президента Джо Байдена призывает Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с РФ. Политолог Дмитрий Солонников в беседе с «Известиями» заявил, что этими действиями Вашингтон стремится добиться прекращения ударов по украинской инфраструктуре, а затем усилить Киев и нанести удар по России с новой силой.

В конце октября президент РФ Владимир Путин заявил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что именно украинские власти не имеют желания говорить.

4 октября Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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