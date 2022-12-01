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Лукашенко рассказал о росте числа провокаций рядом с границей Белоруссии

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Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь
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Силовые ведомства фиксируют рост числа провокаций вблизи границы Белоруссии. Об этом заявил 1 декабря президент страны Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком республики.

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«Украина под любым предлогом, скорее всего, пытается втянуть войска государств — членов НАТО в конфликт. Всё это подтверждается недавним падением ракеты на территорию Польши», — приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».

Он также отметил, что со стороны оппозиции всё чаще звучат заявления о силовом захвате власти. По словам президента, эти люди «экстремисты в квадрате», так как призывают наносить удары по Белоруссии.

«Забыли даже, что на территории Беларуси проживают их родственники», — добавил Лукашенко.

В середине ноября председатель белорусского Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо сообщил, что украинская сторона взрывает мосты в районе границы с Белоруссией на волынском направлении.

Также в ноябре белорусские пограничники сообщали, что украинские военные минировали территории, прилегающие к границе республики.

В октябре Лаппо рассказывал о вооруженных людях без опознавательных знаков на белорусско-украинской границе. По его словам, это создает опасную ситуацию.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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