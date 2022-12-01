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Среди сотрудников ЗАЭС вычислили корректировщиков ВСУ

Карчаа: среди сотрудников ЗАЭС с заблокированными пропусками были наводчики ВСУ
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Корректировщики Вооруженных сил Украины (ВСУ) были среди сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), у кого заблокированы пропуска. Об этом 1 декабря сообщил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

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Он подчеркнул, что работников с заблокированными пропусками единицы.

«Кстати, среди них и те, кто осуществлял наводки под удары украинской артиллерии», — сообщил он в эфире Первого канала.

В начале октября генеральный директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов признался в связях с украинскими спецслужбами и был выдворен на Украину.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что Мурашов сотрудничал со Службой безопасности Украины не по доброй воле, а по причине постоянного шантажа.

Мурашова на посту гендиректора ЗАЭС сменил Юрий Черничук.

С начала сентября на ЗАЭС находятся представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые следят за безопасностью на станции и фиксируют обстрелы украинских военных.

Рогов заявлял, что Киев пытался внедрить в делегацию МАГАТЭ своих шпионов под видом журналистов.

ЗАЭС перешла в собственность России после воссоединения Запорожской области с Россией по итогам референдума. Президент России Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, подписав соответствующий указ.

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