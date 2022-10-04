Гендиректор Запорожской АЭС признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

Генеральный директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игорь Мурашов признался в связях с украинскими спецслужбами. Сюжет с признанием Мурашова был показан в эфире телеканала «Россия-24» 3 октября.

По словам гендиректора объекта, он общался с сотрудником Службы безопасности Украины Игорем Каземирским с помощью мессенджеров.

«Суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции», — заявил Мурашов.

По словам Мурашова, он знал, что обстрелы станции велись со стороны Украины, и понимал, что последствия ударов могут быть разрушительны не только для Украины, но и для Европы.

«Все эти повреждения могли привести к чрезвычайным ситуациям. Обстрелы велись с той стороны Днепра, со стороны Украины, из городов Никополь и Марганец. Персонал станции подвергался опасности и продолжает подвергаться опасности, когда восстанавливает станцию после этих обстрелов», — отмечает Мурашов.

Также сотрудники станции подготовили обращение к России, Украине, ООН и МАГАТЭ с требованием прекратить обстрелы. Но Мурашов запретил публиковать документ, так как текст этого обращения мог задеть государственные интересы Украины.

27 сентября в МАГАТЭ заявили о новых обстрелах на ЗАЭС. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно принять меры по снижению угрозы для станции. Он отметил, что обстрелы были произведены впервые после нескольких дней затишья, что свидетельствует о нестабильности общей ситуации.

21 сентября на полях Генассамблеи ООН глава организации сообщил о начале переговоров МАГАТЭ с Россией и Украиной о параметрах зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, обе стороны заинтересованы в разрешении ситуации.

Ранее, 15 сентября, совет МАГАТЭ принял резолюцию, в которой содержится призыв к России вывести свои силы с ЗАЭС. При этом в документе не говорится о систематических обстрелах станции украинской стороной.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что МАГАТЭ — это ответственная организация. Он отметил, что доверяет отчету агентства, но МАГАТЭ находится под давлением США и европейских стран. Именно поэтому, по словам российского лидера, агентство не может сказать, что обстрелы ЗАЭС идут с украинской территории, хотя это «очевидная вещь».

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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