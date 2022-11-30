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На Запорожской АЭС назначен новый директор

Новым директором Запорожской АЭС назначен Юрий Черничук
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Новым директором Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) назначен Юрий Черничук. Об этом 30 ноября сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

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«Новым директором ЗАЭС и первым заместителем генерального директора акционерного общества «Эксплуатирующая организация Запорожской атомной станции» стал Юрий Черничук, который в системе координат прежнего работодателя концерна занимал позицию главного инженера», — сказал он в эфире «России 24».

Предыдущий директор ЗАЭС Игорь Мурашов был уличен в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ) и выдворен на Украину.

По словам Карчаа, все ключевые должности на ЗАЭС занимают сотрудники, имеющие опыт работы на станции и заключившие новые договоры.

«Весь управленческий состав, включая главного инженера, его заместителей и вообще все узловые должности, сегодня на станции занимают представители прежнего коллектива, которые заключили контракт с эксплуатирующей компанией, поэтому предлагаю господам по ту сторону реки и их кураторам наконец успокоиться», — отметил Карчаа.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. ЗАЭС перешла в собственность РФ после воссоединения Запорожской области с Россией по итогам референдума. Президент России Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, подписав соответствующий указ. Кабмину РФ до 2028 года необходимо установить особенности использования финансовых и иных ресурсов для обеспечения безопасности АЭС.

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