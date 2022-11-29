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Названы частые ошибки россиян при ремонте квартиры или дома

Более 60% россиян допускали ошибки при ремонте квартиры или дома
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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При ремонте квартиры или дома 63% россиян допускали ошибки, следует из результатов опроса сервиса «Ремонт со СберУслугами» и «СберСтрахования», с которым «Известия» ознакомились 29 ноября.

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При этом 18% респондентов заявили, что сэкономили на специалистах и в результате работы были выполнены некачественно.

Как отмечается, чаще всего россияне совершали ошибки при планировании бюджета в попытке потратить меньше денег.

Каждый шестой (16%) опрошенный недооценил смету и потратил больше, чем хотел изначально. Еще 14% респондентов рассказали, что при попытке сэкономить выбрали стройматериалы низкого качества. В то же время (13%) россиян не заказали дизайн-проект жилья и пожалели об этом.

Кроме того, 14% опрошенных при планировке неверно рассчитали расположение розеток и их количество, 5% не предусмотрели место для бытовой техники, 3% нечаянно закрыли доступ к коммуникациям.

«Ошибки при ремонте совершаются достаточно часто. Некоторые из них могут стоить жильцам удобства и комфорта, например недостаточное количество или неправильное расположение розеток. Подобные ошибки легко предотвратить, заказав базовый технический дизайн-проект, в котором будут спланированы все коммуникации», — сказал исполнительный директор сервиса «Ремонт со СберУслугами» Юрий Иванов.

Хотя бы раз делали ремонт 86% участвующих в опросе. Треть из них (35%) всё взяли на себя, 40% поручили часть работ подрядчикам, 11% делегировал весь процесс специалистам.

«Вынужденный ремонт жилья — неприятный процесс, который, как правило, обходится недешево. От лишних расходов избавит страховой полис: если произойдет страховой случай, клиент получит компенсацию», — подчеркнул исполнительный директор «СберСтрахования» Александр Абрамов.

Ранее, 18 ноября, эксперты федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что почти половина выставленных на продажу квартир в России нуждается в ремонте. В то же время в 56% продающихся квартир в стране сделан ремонт, из них в 6% он выполнен по дизайн-проекту.

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