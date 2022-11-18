Россияне начали массово продавать квартиры с новым ремонтом

Почти половина выставленных на продажу квартир в России нуждается в ремонте. Спрос на услугу с весны вырос на 30%, сообщили «Известиям» 18 ноября эксперты федеральной компании «Этажи».

При этом 56% квартир в России продаются с ремонтом, из них в 6% он сделан по дизайн-проекту, рассказала руководитель направления ремонтов квартир и домов компании «Этажи» Анастасия Голова. Всё больше покупателей предпочитают приобретать квартиры формата «заезжай и живи», добавила она.

«Еще несколько лет назад россияне покупали «квадратные метры», поэтому одной из главных характеристик было соотношение цены и площади квартиры. Сейчас многие готовы платить дороже, если в квартире сделать качественный ремонт», — уточнила Голова.

По ее словам, с апреля 2022 года объем предложения на рынке вторичного жилья в России стал резко расти, а вместе с ним и конкуренция собственников за покупателей. Одни продавцы начали делать дисконт, другие, наоборот, решили инвестировать дополнительные средства в ремонт продаваемых квартир с целью продать их быстрее и дороже, объяснила эксперт.

«При рациональном подходе к ремонту доход от инвестиций в него приносит до 50–70%, а разница в конечной стоимости квартиры с черновой отделкой и с ремонтом может доходить до 40–50%. Поэтому для многих продавцов жилой недвижимости предпродажные ремонты становятся способом ускорить продажу и заработать», — добавила эксперт.

Помимо этого, она отметила, что часть квартир без ремонта вообще не продается — потенциальные покупатели просто отказываются их смотреть, зато многие готовы приобретать квартиры, находящиеся в процессе ремонта по дизайн-проекту.

Накануне руководитель ООО «Оценка.Онлайн» Руслан Закиров сообщил «Известиям», что в пятерку городов — лидеров по дешевизне 1 кв. м на первичном рынке входят Волгоград, Челябинск, Воронеж, Омск, Самара. На вторичном рынке самые дешевые квартиры продаются в Челябинске, Волгограде, Омске.