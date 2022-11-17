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Названы лидеры среди городов-миллионников по наиболее доступному жилью

Эксперт Закиров: Волгоград, Челябинск и Воронеж — лидеры по наименьшей стоимости квадратного метра на первичном рынке
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Пятеркой городов-лидеров по дешевизне кв. м на первичном рынке являются Волгоград, Челябинск, Воронеж, Омск, Самара (город-субмиллионник), рассказал «Известиям» 17 ноября руководитель ООО «Оценка.Онлайн», эксперт по недвижимости Руслан Закиров.

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Согласно данным, которые привел оценщик, в Волгограде средняя стоимость кв. м в новостройке составляет 80 270 рублей, в Челябинске — 85 984 рублей, Воронеже — 95 172 рублей, в Омске — 100 тыс. рублей, Самаре — 101 439 рублей.

На вторичном рынке в пятерку городов с самым дешевым жильем вошли Челябинск (64 865 рублей за кв. м), Волгоград (77 273 рублей), Омск (83 824 рубля), Пермь (85 965 рублей), Воронеж (87 173 рубля).

На первичном рынке самые дорогие квартиры продаются в новостройках Москвы (302 780 рублей за кв. м), Санкт-Петербурга (252 891 рублей), Казани (189 088 рублей), Новосибирска (132 921 рублей) и Краснодара (132 277 рублей).

Дорогие квартиры на вторичном рынке также наблюдаются в Москве (284 960 рублей за кв. м), Санкт-Петербурге (198 109 рублей), Казани (137 795 рублей), Нижнем Новгороде (112 113 рублей) и Новосибирске (107 095 рублей).

«Краснодар (98 165 рублей за кв. м) опустился на седьмое место по данному показателю, ввиду рекордного количества введенного в эксплуатацию жилья в 2021 году, из-за обилия на рынке новостроек, спрос на вторичное жилье в Краснодаре на порядок ниже, что сказывается и на ценах на вторичное жилье», — уточнил Закиров.

Как объяснил оценщик, стоимость жилья напрямую связана и коррелирует с уровнем доходов населения в городе, а также с уровнем социально-экономического развития региона и размера валового регионального продукта в целом.

«Так, в меньших по численности городах, стоимость новостроек может быть на порядок выше, чем в городах с большим количеством населения. Явные примеры тому — Казань (средняя стоимость кв. м в новостройке 189 088 рублей при населении 1309 тыс. жителей) и Екатеринбург (средняя стоимость кв. м в новостройке 113 858 рублей при населении 1544 тыс. жителей)», — отметил эксперт.

Кроме того, на стоимость жилья также оказывает влияние количество застройщиков в городе с выданными разрешениями на строительство и также экологическая обстановка, рассказал Закиров. Так, по его словам, при относительно небольшой разнице в численности населения и уровне заработной платы, стоимость кв. м новостройки в Челябинске более чем в два раза дешевле стоимости аналогичного жилья в Казани.

«Можно констатировать, что самое дешевое жилье продается в регионах с низкими доходами и качеством жилого фонда, миграционным оттоком населения, неблагоприятной экологической ситуацией, некомфортным климатом», — заключил оценщик.

Ранее, 15 ноября, аналитики федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что вопреки прогнозам средняя стоимость продажи кв. м вторичного жилья в России вновь начала расти. Как уточнил ведущий аналитик компании Александр Иванов, в ноябре средняя стоимость продажи кв. м на вторичном рынке выросла сразу на 1,6%. Относительно ноября прошлого года средняя цена продажи квадратного метра вторичного жилья сейчас выше на 7%, а по сравнению с февралем этого года — на 0,5%, добавил он.

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