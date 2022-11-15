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Цены на вторичное жилье в РФ снова начали расти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Вопреки прогнозам средняя стоимость продажи квадратного метра вторичного жилья в России вновь начала расти, сообщили «Известиям» 15 ноября аналитики федеральной компании «Этажи».

Каждому своя: чем обернется падение на рынке вторичного жилья
В сфере недвижимости сейчас царит резкое снижение спроса и начало ценовой коррекции

Начиная с марта 2022 года, средняя стоимость продажи вторичного жилья в России стабильно снижалась, и в августе средний дисконт вырос до рекордных 6%, напомнили в компании.

«На фоне объявления частичной мобилизации во второй половине сентября по рынку вторичного жилья прокатилась волна распродаж, когда при срочной продаже, собственники были готовы снижать цену на 30–40%. Такой эмоциональный фон вновь привел к тому, что по итогам сентября средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке продемонстрировала снижение», — рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Однако, по его словам, уже в октябре средний уровень торга начал снижаться, достигнув 5,9%, а в ноябре — 5,7%.

«Собственники успокоились, часть из них параллельно с продажей сдали купленные в ипотеку объекты в аренду, что позволило им закрыть большую часть платежей по кредиту», — пояснил аналитик.

В ноябре средняя стоимость продажи квадратного метра на вторичном рынке выросла сразу на 1,6%. Относительно ноября прошлого года средняя цена продажи квадратного метра вторичного жилья сейчас выше на 7%, а по сравнению с февралем этого года — на 0,5%, добавил Иванов.

«Сейчас на рынке недвижимости всё зависит от уровня ипотечных ставок и геополитической ситуации. Любые позитивные сдвиги начнут разогревать спрос и цены на вторичное жилье, а вот повышение ставок или уровня первоначального взноса по ипотеке может достаточно быстро сменить тренд роста на стагнацию», — подытожил эксперт.

Ранее, 14 ноября, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что на рынке вторичной недвижимости сложилась благоприятная ситуация для покупателей. Он добавил, что новые меры поддержки ипотечного кредитования поспособствовали бы развитию рынка.

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