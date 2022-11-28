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Эксперт оценил ситуацию с поставками российского газа в Молдавию

Эксперт Юшков: формальных оснований у «Газпрома» сокращать объем поставок в Молдавию нет, но в реальности конфликт сохраняется
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Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
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После устранения «Молдовагазом» нарушения по оплате «Газпрому» поставок энергоресурса в ноябре формальных оснований у российской компании сокращать объем поставок нет. Однако в реальности конфликт сохраняется, так как молдавская сторона, например, так и не выплатила «Газпрому» $700 млн за предыдущий контракт, рассказал «Известиям» 28 ноября ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Он назвал уже сложившейся традицией ситуацию между двумя энергетическими компаниями.

«Молдовагаз» постоянно что-то не платит или платит не вовремя. «Газпром» отправляет «последнее китайское предупреждение». В итоге «Молдовагаз» устраняет проблемы, выплачивает долги или обещает выплатить, и «Газпром» не отключает [подачу газа]. Так продолжается уже больше года. И, по всей видимости, и дальше будет продолжаться» — сказал он.

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Эксперт предположил, что история с остатками принадлежащего Молдавии газа на территории Украины могла стать нарушением контракта, так как «Молдовагаз», вероятно, не должна была реэкспортировать энергоресурс.

«По всей видимости [компания] просто реэкспортировалf газ, продавалf его Украине. По контракту в четвертом и первом квартале у «Газпрома» для Молдавии привязка идет к стоимости нефти: по этой привязке для Молдавии получа.тся цены на газ меньше $1 тыс. за $1 тыс. куб. м. А Украина покупает газ с привязкой к стоимости газа на спотовых рынках: там больше $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Соответственно, Молдавия таким образом зарабатывала», — предположил аналитик.

Рассматривая такую версию, эксперт отметил, что «Газпром» своим заявлением просто «одернул молдавскую сторону, чтобы та не зарабатывала на реэкспорте газа».

«Они (молдавская сторона. — Ред.) всё оплатили, заявили, что это их газ, что они просто там его хранили. И формальных оснований у «Газпрома» сокращать объем поставок нет, хотя в реальности конфликт сохраняется. Например, Молдова так и не выплатила «Газпрому» $700 млн за предыдущий контракт, который закончился еще в сентябре 2021 года», — подчеркнул Юшков, уточнив, что «Газпром» не получил ни копейки, хотя молдавская сторона обещала постепенно гасить предыдущий долг.

По мнению аналитика, условия для возобновления конфликта и остановки подачи газа у «Газпрома» есть.

«Другой вопрос, что политического решения, наверное, по этому поводу нет. И я думаю, что до конца отопительного сезона никто Молдавию отключать от газа не будет», — заключил эксперт.

Ранее в этот день в «Газпроме» сообщили, что приняли решение не снижать поставки природного газа на газоизмерительную станцию «Суджа» для транзита в Молдавию после устранения «Молдовагазом» нарушения по оплате текущих поставок российского газа в ноябре. Уточнялось, что получены средства за осевший на украинской территории газ.

22 ноября в российской энергетической компании заявили, что фиксируют оседание на Украине российского газа, предназначенного для молдавских потребителей. На следующий день глава «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что топливо было оставлено там специально, так как сдать его на хранение было бы невозможно.

Кроме того, 22 ноября Счетная палата Молдавии опубликовала результаты аудиторских процедур, согласно которым задолженность «Молдовагаза» перед «Газпромом» составила $590,8 млн.

В начале ноября президент Молдавии Майя Санду рассказала, что республика рискует остаться без газа и электроэнергии.

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