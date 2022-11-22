«Газпром» зафиксировал оседание на Украине транзитного газа из РФ для Молдавии

«Газпром» фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз». Об этом сообщает 22 ноября пресс-служба российской энергетической компании в Telegram-канале.

Указано, что объем газа, подаваемый «Газпромом» на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию через украинскую территорию, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией.

Там также отметили, что днем ранее «Молдовагаз» оплатил «Газпрому» часть поставок за ноябрь.

«Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 млн куб. м газа», — пояснили в «Газпроме».

В компании предупредили, что в случае сохранения транзитного дисбаланса через Украину для молдавских потребителей подача газа будет сокращена с 28 ноября.

«(В этом случае. — Ред.) с 10:00 «Газпром» начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки», — отметили в компании.

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25 октября в Молдавии объявили о введении режима экономии электроэнергии. Администраторы общественных объектов теперь должны сократить внутреннее освещение зданий не менее чем на 30%, отключить витрины и любое другое декоративное освещение, а также приостановить работу почти всех эскалаторов с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.