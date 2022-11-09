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Украина начала отбор газа из хранилищ в рекордно поздние сроки

«Укртрансгаз»: Украина начала рекордно поздно отбор газа из хранилищ
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Фото: ТАСС/Zuma/Danil Shamkin
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Украина начала отбирать газ из своих хранилищ в рекордно поздние сроки. Об этом 9 ноября говорится в сообщении на сайте «Укртрансгаза».

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«Старт сезона отбора – 2022/23 пришелся на 7 ноября. Это самое позднее официально зафиксированное начало отбора газа за последнее десятилетие», — отметили в компании.

По данным специалистов, отбор газа ведется на одном газохранилище. Оно выбрано для начала работы из-за максимальной гибкости технологических режимов.

Поздние сроки начала отбора газа связаны с общим сокращением уровня энергопотребления, теплой погодой и повышением интереса к закачке газа в украинские хранилища со стороны компаний-нерезидентов.

«Мы понимаем, что перед нами стоят непростые вызовы и самая тяжелая зима в истории независимой Украины. Однако к работе, как всегда, готовы и сделаем всё от нас зависящее, чтобы в домах, приютах, больницах, школах и садиках Украины было тепло», — заверил глава компании Сергей Перелома.

В конце октября министр энергетики Украины Герман Галущенко предложил Европе воспользоваться подземными (ПХГ) хранилищами газа страны, указав на низкие цены на это топливо. Он отметил, что для желающих свободны украинские подземные хранилища газа с 15 млрд куб. м свободных мощностей.

26 марта Галущенко сообщил, что Украина поддержала решение европейских стран о создании платформы для совместных закупок газа и предложила использовать свои ПХГ для формирования стратегического запаса топлива для Европы.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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