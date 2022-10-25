Украина предложила ЕС воспользоваться своими газохранилищами из-за низких цен

Министр энергетики Украины Герман Галущенко предложил Европе воспользоваться подземными хранилищами газа (ПХГ) страны, указав на низкие цены на это топливо.

«Цены на газ на самом низком уровне за несколько месяцев. Прекрасная возможность использовать крупнейшие в Европе украинские подземные хранилища газа с 15 млрд куб. м свободных мощностей. Этой зимой понадобятся дополнительные объемы газа. И нисходящий тренд продолжится», — написал он в Twitter.

Ранее во вторник во время торгов цены на газ в Европе упали ниже отметки $950 за тыс. куб. м. Этот показатель стал самым низким с начала июня.

Портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин заявил, что снижение цен на газ в Европе вызвано совокупностью факторов. В числе причин — успешное выполнение европейцами задачи по заполняемости ПХГ. А заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач считает, что теплая погода отсрочила начало отопительного сезона, поэтому цену на топливо снизило отсутствие спроса.

19 октября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны Евросоюза заполнили свои хранилища газа на 92%.

Между тем, как заявил 12 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер, во время зимнего пика холодов в Европе могут замерзнуть целые города. По его словам, по пессимистическим прогнозам, в марте в ПХГ Европы останется только 5% газа. А, например, в Германии газа в ПХГ хватит лишь на 2–2,5 месяца. Несмотря на такие прогнозы, как считает Миллер, Европа всё-таки сможет пережить эту зиму.

3 октября в Международном энергетическом агентстве (МЭА) предупредили, что хранилища в ЕС опустеют до 5% в феврале без российского газа и при ограниченных поставках сжиженного природного газа. В отчете МЭА сообщается, что исходя из проведенных расчетов европейским странам необходимо снизить потребление газа на 9–13% для того, чтобы за время отопительного сезона полностью не истратить запасы в хранилищах в случае полной остановки поставок из РФ с 1 ноября.

Еще 26 марта Галущенко сообщил, что Украина поддержала решение европейских стран о создании платформы для совместных закупок газа и предложила использовать свои ПХГ для формирования стратегического запаса топлива для Европы.

Он отмечал, что, несмотря на текущую ситуацию в стране, государство продолжает «оставаться мощным и надежным партнером Европы в вопросах энергетической безопасности». Галущенко также высказал мнение, что совместная закупка газа и его хранение в украинских газохранилищах позволит обеспечить надежные поставки энергоресурса для всего европейского континента.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».