Правительство Норвегии закупит для Украины газ на €190 млн

Правительство Норвегии подписало соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), по которому страна профинансирует закупку газа для Украины на зимний период более чем на €190 млн. Об этом сообщается на сайте норвежского правительства в понедельник, 21 ноября.

«Министр финансов Трюгве Слагсвольд Ведум подписал соглашение, которое гарантирует Украине помощь в закупке газа зимой на сумму 2 млрд норвежских крон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Украина попросила Норвегию внести вклад в закупку газа для нее этой зимой.

«Время имеет решающее значение, и мы очень рады, что Европейский банк реконструкции и развития становится партнером для осуществления закупок газа. Важно, чтобы поддержка оказывалась через авторитетную и международнопризнанную организацию, которая обеспечивает эффективное и прозрачное использование денег», — отметил Ведум, чьи слова приводятся в сообщении.

Добавляется также, что ЕБРР тесно сотрудничает с Украиной и обязался предоставить финансовый пакет в размере €3 млрд в 2022–2023 годах, чтобы помочь экономике Украины функционировать.

Закупки газа будут происходить таким образом, что формально получателем газа в Украине будет являться украинская государственная компания «Нафтогаз», но на практике европейские предварительно одобренные поставщики газа получат оплату непосредственно по счету за объем поставленного газа.

Ранее, 7 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в страну доставлены норвежские системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и итальянские Aspide. Вооружения участвуют в боевых действиях.

В конце октября стало известно, что Норвегия продолжит поставлять оружие киевскому режиму. Как отметил первый заместитель министра иностранных дел Норвегии Айвин Вад Петерссон, Киев ведет оборону страны согласно Уставу ООН.

Летом правительство Норвегии оповестило, что страна направит Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS. Также отмечалось, что Киев получит 5 тыс. боеприпасов к ним в дополнение к уже поставленным снарядам.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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