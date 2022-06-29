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Норвегия отдаст Украине три РСЗО MLRS

Норвегия передаст Украине три РСЗО MLRS при посредничестве Великобритании
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Фото: Global Look Press/MOD Russia
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Норвегия направит Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS. Об этом 29 июня сообщили в правительстве страны.

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Королевство передаст собственные устаревшие РСЗО в Великобританию, а та отправит усовершенствованную технику на Украину, говорится в заявлении.

«Мы должны продолжать нашу поддержку Украине, чтобы они смогли продолжить свою битву за свободу и независимость. Для этого требуется больше оружия, и это очень востребованное вооружение для Украины, которое нам бы не удалось предоставить без тесного сотрудничества с Великобританией», — заявил министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам.

В правительстве подчеркнули, что передача РСЗО не нанесет ущерба обороноспособности страны. Также Украина получит 5 тыс. боеприпасов к ним в дополнение к уже выданным снарядам.

20 апреля Норвегия отправила на Украину 100 зенитных ракетных комплексов «Мистраль» и 2 тыс. противотанковых гранатометов. Также королевство передало самоходные артиллерийские установки M109, образцы которых в дальнейшем попали под удар российской артиллерии.

Киев регулярно требует от Запада больше оружия и средств. Страны ЕС и США на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса в разы увеличили потоки оружия и вооружения, идущие на Украину.

Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе. Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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