Министерство обороны РФ 7 июля продемонстрировало видеозапись, на которой запечатлено уничтожение поставленной на Украину из Норвегии самоходной установки (САУ) M109.

На кадрах видно, как иностранная военная техника попала под прицел российской артиллерии. После этого M109 подвергается удару.

Об уничтожении на Украине переданной Норвегией установки М109 ранее в этот день сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, по его словам, в результате ударов артиллерии уничтожены две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Пион».

Накануне стало известно, что авиация РФ ликвидировала американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы в районе Северска Донецкой Народной Республики (ДНР). Отмечалось, что ракетные войска и артиллерия поразили 431 район скопления живой силы и техники украинских военных.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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