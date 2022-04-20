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Норвегия предоставила Украине 100 зенитных ракетных комплексов

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Норвегия по просьбе Киева отдала Вооруженным силам Украины 100 зенитных ракетных комплексов «Мистраль», пишет агентство Reuters, ссылаясь на норвежское минобороны в среду, 20 апреля. Также Норвегия, в частности, направила украинским военнослужащим 2 тыс. противотанковых гранатометов.

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Ранее украинский лидер Владимир Зеленский попросил Осло предоставить Украине вооружение — противокорабельные ракеты «Гарпун», а также передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS. Помимо этого президент Украины отметил, что страна нуждается в поставках средств поражения бронетехники, артиллерийских систем.

19 апреля президент США Джо Байден подтвердил намерения властей Соединенных Штатов поставлять больше артиллерийских вооружений Украине.

17 апреля сообщалось, что на Украину прибыла новая партия оружия и техники в рамках последнего пакета помощи от администрации президента Соединенных Штатов. В том числе в страну были доставлены 11 вертолетов Ми-17, 18 155-миллиметровых пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

15 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщал, что власти страны продолжат поставлять на Украину оружие и оказывать ей гуманитарную и финансовую помощь. По словам канадского премьера, в будущем страна поможет Украине в восстановлении разрушенной инфраструктуры.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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