В МИД Норвегии заверили в продолжении поставок оружия Украине

Норвегия продолжит поставлять Украине оружие. Соответствующее заявление сделал в понедельник, 24 октября, первый заместитель министра иностранных дел Норвегии Айвин Вад Петерссон газете Aftonbladet.

«Украина ведет честный оборонительный бой в полном соответствии с нормами Устава ООН о праве на самооборону. Норвегия поддерживала и продолжит поддерживать Украину как оружием, так и другой помощью. Мы находимся на одном уровне с нашими союзниками, соседними странами и другими родственными странами», — сказал он.

Отмечается, что соответствующим образом Петерссон ответил на заявление заместителя министра иностранных дел России Владимира Титова, сделанное во время встречи с послом Норвегии в Москве Робертом Квиле. Титов отметил, что поставки вооружения Осло Киеву затягивают конфликт на Украине, приводя к новым жертвам.

Также в статье указали на существующую напряженность между Норвегией и Россией, усилившуюся в последние месяцы.

Так, в понедельник стало известно, что в норвежском городе Нурланн задержали двоих граждан России по подозрению в съемке военных объектов. Сообщалось, что сами задержанные утверждают, что они обычные туристы. Между тем расследование данного инцидента будет передано в полицейскую службу безопасности Норвегии.

Кроме того, 19 октября на Шпицбергене полиция также задержала гражданина РФ за управление беспилотником. Ему предъявили обвинение в нарушении закона о санкциях. Имевшиеся у него дроны и электронные устройства изъяли для проверки.

До этого, 26 августа, сообщалось о том, что Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций Евросоюза (ЕС) против России. Так, Норвегия запрещает покупку, ввоз и передачу в страну золота из России

9 июля стало известно, что немецкий камбин нашел в Норвегии производителя, который может поставить дополнительное число снарядов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, чтобы передать их на Украину.

Ранее, в июне, правительство Норвегии оповестило, что страна направит Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS. Также отмечалось, что Киев получит 5 тыс. боеприпасов к ним в дополнение к уже выданным снарядам

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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