Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 7 тыс. немцев вышли на митинги против энергетической политики ФРГ
Мир
Демократы призвали Байдена изменить подход к конфликту на Украине
Мир
Американский актер Лесли Джордан погиб в ДТП в возрасте 67 лет
Мир
Небензя призвал генсека ООН не допустить провокации Киева с «грязной бомбой»
Мир
Белый дом анонсировал разговор Байдена с новым премьером Британии
Мир
РФ запросила проведение заседания СБ ООН из-за провокации с «грязной бомбой»
Мир
Белый дом отверг проверки в отношении Маска из-за его позиции по Украине
Общество
Актер Александр Устюгов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Мир
Bloomberg узнало о сокращении расходов европейцев из-за инфляции
Мир
Специалисты МАГАТЭ проведут инспекцию ядерных объектов по просьбе Киева
Мир
В США заявили о фактическом «отстранении» Байдена от управления
Мир
Компания Yum! Brands продаст рестораны KFC в России
Сюжет:

В МИД Норвегии заверили в продолжении поставок оружия Украине

Замглавы МИД Норвегии Петерссон заявил, что страна продолжит оказывать поддержку Украине
0
Фото: Global Look Press/Guenter Fischer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Норвегия продолжит поставлять Украине оружие. Соответствующее заявление сделал в понедельник, 24 октября, первый заместитель министра иностранных дел Норвегии Айвин Вад Петерссон газете Aftonbladet.

Таблетки от жадности: как Норвегия решила нажиться на беде ЕС
Брюссель осудил сверхдоходы Осло и обвинил королевство в спекуляциях

«Украина ведет честный оборонительный бой в полном соответствии с нормами Устава ООН о праве на самооборону. Норвегия поддерживала и продолжит поддерживать Украину как оружием, так и другой помощью. Мы находимся на одном уровне с нашими союзниками, соседними странами и другими родственными странами», — сказал он.

Отмечается, что соответствующим образом Петерссон ответил на заявление заместителя министра иностранных дел России Владимира Титова, сделанное во время встречи с послом Норвегии в Москве Робертом Квиле. Титов отметил, что поставки вооружения Осло Киеву затягивают конфликт на Украине, приводя к новым жертвам.

Также в статье указали на существующую напряженность между Норвегией и Россией, усилившуюся в последние месяцы.

Так, в понедельник стало известно, что в норвежском городе Нурланн задержали двоих граждан России по подозрению в съемке военных объектов. Сообщалось, что сами задержанные утверждают, что они обычные туристы. Между тем расследование данного инцидента будет передано в полицейскую службу безопасности Норвегии.

Кроме того, 19 октября на Шпицбергене полиция также задержала гражданина РФ за управление беспилотником. Ему предъявили обвинение в нарушении закона о санкциях. Имевшиеся у него дроны и электронные устройства изъяли для проверки.

До этого, 26 августа, сообщалось о том, что Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций Евросоюза (ЕС) против России. Так, Норвегия запрещает покупку, ввоз и передачу в страну золота из России

9 июля стало известно, что немецкий камбин нашел в Норвегии производителя, который может поставить дополнительное число снарядов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, чтобы передать их на Украину.

Ранее, в июне, правительство Норвегии оповестило, что страна направит Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS. Также отмечалось, что Киев получит 5 тыс. боеприпасов к ним в дополнение к уже выданным снарядам

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022