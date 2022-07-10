Германия нашла в Норвегии поставщика снарядов для Gepard на Украину

Немецкий камбин нашел в Норвегии производителя, который может поставить дополнительное число снарядов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, чтобы передать их на Украину. Об этом 9 июля сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

Подробности сделки и даты поставок не разглашаются. Однако, по сведениям издания, если все пойдет по плану, первые ЗСУ Gepard передадут Киеву уже в июле.

21 июня власти Германии опубликовали список вооружений, которые уже были или будут поставлены Украине. В него вошли 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, РСЗО MARS и другие вооружения.

Однако, рассказали авторы статьи в Spiegel, поставка снарядов для Gepard была проблематична. Изначально кабмин ФРГ планировал получить боеприпасы из Южной Америки, но поставки оттуда не одобрило государство-производитель — Швейцария.

Таким образом для поставки системы было доступно лишь чуть менее 60 тыс. 35-мм снарядов местного производства.

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