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Германия нашла в Норвегии поставщика снарядов для Gepard на Украину

Spiegel: Германия рассматривает Норвегию как поставщика боеприпасов для ЗСУ Gepard на Украину
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Björn Trotzki
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Немецкий камбин нашел в Норвегии производителя, который может поставить дополнительное число снарядов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, чтобы передать их на Украину. Об этом 9 июля сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

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Подробности сделки и даты поставок не разглашаются. Однако, по сведениям издания, если все пойдет по плану, первые ЗСУ Gepard передадут Киеву уже в июле.

21 июня власти Германии опубликовали список вооружений, которые уже были или будут поставлены Украине. В него вошли 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, РСЗО MARS и другие вооружения.

Однако, рассказали авторы статьи в Spiegel, поставка снарядов для Gepard была проблематична. Изначально кабмин ФРГ планировал получить боеприпасы из Южной Америки, но поставки оттуда не одобрило государство-производитель — Швейцария.

Таким образом для поставки системы было доступно лишь чуть менее 60 тыс. 35-мм снарядов местного производства.

Страны Запада на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса продолжают поставлять оружие Киеву. Россия осуждает подобные меры.

Министерство иностранных дел РФ неоднократно призывало государства перестать накачивать украинскую сторону оружием. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркивала, что такие решения приводят к гибели людей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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