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В Норвегии задержали двоих россиян по подозрению в съемке военных объектов
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В Норвегии задержали двоих россиян по подозрению в съемке военных объектов

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press
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В Норвегии полиция задержала двоих граждан России, подозреваемых в съемке военных объектов. Об этом 24 октября сообщается на сайте норвежского телеканала TV2.

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Россиян задержали 22 октября в городе Нурланн по подозрению в съемке военных объектов. При этом не уточняется, велась ли съемка с помощью беспилотника или обычного фотоаппарата. Вопрос об избрании им меры пресечения должен быть рассмотрен 24 октября.

Информацию о задержании граждан РФ подтвердили в полиции Нурланна. Там рассказали, что задержанные не признают вину и настаивают на том, что они обычные туристы. Расследование данного инцидента будет передано в полицейскую службу безопасности Норвегии.

21 октября сообщалось об освобождении четверых россиян, задержанных в норвежском городе Мушёэне за фотосъемку. Они были арестованы 11 октября и, как сообщалось, у них обнаружили фотооборудование и снимки объектов, на которые распространен запрет на фотографирование. Однако после проверки их отпустили.

19 октября на Шпицбергене полиция также задержала гражданина РФ за управление беспилотником. Ему предъявили обвинение в нарушении закона о санкциях. Имевшиеся у него дроны и электронные устройства изъяли для проверки.

В этот же день сообщалось о закрытии двух норвежских аэропортов в Бергене и Фёрде из-за дронов, замеченных у расположенной рядом военной базы Хоконсверн. Норвежское законодательство запрещает использование беспилотников в радиусе 5 км от аэропортов.

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