Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Украины возмутился отказом Израиля от переговоров по поставкам оружия
Армия
В Херсонской области отражены атаки украинской пехоты
Интернет
В России приготовились к внедрению шестого поколения сотовой связи
Происшествия
Российские ПВО сбили пять выпущенных по Херсону ракет
Армия
В ДНР заявили об успехах российских войск на авдеевском направлении
Общество
Число ложных сообщений о терактах в РФ выросло в восемь раз с начала года
Мир
Эрдоган заявил о договоренности с Путиным по газовому хабу в Турции
Мир
В Британии заявили, что отставка Трасс не решит проблем в стране
Мир
Польша получила от ЕС €140 млн на помощь украинским беженцам
Общество
Власти Херсонской области предупредили жителей об опасности обстрелов
Экономика
Право россиян на кредитные каникулы закрепят законодательно
Общество
Стремоусов заявил о десятках тысяч бойцов ВСУ вблизи Херсонской области

Два аэропорта в Норвегии закрылись из-за беспилотников

0
Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Норвежские аэропорты в Бергене и Фёрде были закрыты 19 октября из-за беспилотников, замеченных у расположенной рядом военной базы Хоконсверн. Об этом сообщил телеканал NRK.

Субмарины лавировали: подлодки США усилили активность рядом с Норвегией
Корабли НАТО также стали чаще заходить в порты королевства

Первое сообщение о подозрительных объектах в небе поступило в правоохранительные органы в 04:45 (05:45 мск). Полицейский Орьян Дьювик заявил, что им известно как минимум об одном дроне, который осуществляет наблюдение. По его словам, есть фото и видео, на которые попал беспилотник. Однако полиция не обнародовала их.

Аэропорт Флесланд в Бергене, который находится недалеко от места, где видел беспилотник, был закрыт в 06:30 утра (07:30 мск). По данным журналистов, много рейсов задержано. Позже, после сообщений о дроне, закрылся и аэропорт Фёрде, расположенный в 100 км к северу.

Отмечается, что норвежское законодательство запрещает использование беспилотников в радиусе 5 км от аэропортов.

Несколько дней назад суд в норвежской провинции Нурланн отправил под арест троих мужчин и одну женщину из России. Четверо россиян были задержаны 11 октября после досмотра их автомобиля с российскими номерами. У них обнаружили фотооборудование и снимки объектов, на которые распространен запрет на фотографирование.

Ранее, 15 октября, полиция Норвегии задержала россиянина в аэропорту Тромсё из-за двух дронов в его багаже.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022