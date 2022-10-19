Два аэропорта в Норвегии закрылись из-за беспилотников

Норвежские аэропорты в Бергене и Фёрде были закрыты 19 октября из-за беспилотников, замеченных у расположенной рядом военной базы Хоконсверн. Об этом сообщил телеканал NRK.

Первое сообщение о подозрительных объектах в небе поступило в правоохранительные органы в 04:45 (05:45 мск). Полицейский Орьян Дьювик заявил, что им известно как минимум об одном дроне, который осуществляет наблюдение. По его словам, есть фото и видео, на которые попал беспилотник. Однако полиция не обнародовала их.

Аэропорт Флесланд в Бергене, который находится недалеко от места, где видел беспилотник, был закрыт в 06:30 утра (07:30 мск). По данным журналистов, много рейсов задержано. Позже, после сообщений о дроне, закрылся и аэропорт Фёрде, расположенный в 100 км к северу.

Отмечается, что норвежское законодательство запрещает использование беспилотников в радиусе 5 км от аэропортов.

Несколько дней назад суд в норвежской провинции Нурланн отправил под арест троих мужчин и одну женщину из России. Четверо россиян были задержаны 11 октября после досмотра их автомобиля с российскими номерами. У них обнаружили фотооборудование и снимки объектов, на которые распространен запрет на фотографирование.

Ранее, 15 октября, полиция Норвегии задержала россиянина в аэропорту Тромсё из-за двух дронов в его багаже.