Полиция Норвегии отпустила четырех задержанных за фотосъемку россиян

Четверо россиян, задержанных в Норвегии за фотосъемку, отпущены на свободу. Об этом 21 октября сообщила местная полиция.

«По итогам проверки полицией материалов не было найдено никаких оснований для запроса о дальнейшем задержании. Полиция не нашла фотографий охраняемых объектов», — говорится в сообщении.

Россияне были арестованы 11 октября в Мушёэне. По решению суда они были задержаны до 21 октября. Первоначально сообщалось, что у них обнаружили фотооборудование и снимки объектов, на которые распространен запрет на фотографирование. Сами россияне утверждали, что они являются туристами и приехали в Норвегию из Финляндии.

19 октября на Шпицбергене полиция также задержала гражданина РФ за управление беспилотником. Ему предъявили обвинение в нарушении закона о санкциях. Имевшиеся у него дроны и электронные устройства изъяли для проверки.

В этот же день сообщалось о закрытии двух норвежских аэропортов в Бергене и Фёрде из-за дронов, замеченных у расположенной рядом военной базы Хоконсверн. Норвежское законодательство запрещает использование беспилотников в радиусе 5 км от аэропортов.

15 октября полиция Норвегии задержала россиянина в аэропорту Тромсё из-за двух дронов в его багаже. В камере одного из беспилотников также находились кадры из аэропорта в Киркенесе и снимки вертолета вооруженных сил Норвегии модели Bell.