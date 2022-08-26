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Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России

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Фото: Global Look Press/Ye Pingfan
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Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России. Об этом 26 августа сообщил МИД королевства.

Остров ввезения: Норвегия будет досматривать все грузы из РФ для Шпицбергена
Как Москва и Осло закрыли вопрос о транзите товаров на архипелаг

«Мы поддерживаем ЕС по санкциям против России, чтобы сохранить давление на российское правительство и элиту», — приводит телекомпания NRK заявление министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

По ее словам, рестрикции необходимы в качестве реакции на российскую спецоперацию по защите Донбасса.

Так, Норвегия запрещает покупку, ввоз и передачу в страну золота из России. Кроме того, расширен перечень товаров и технологий, запрещенных для передачи РФ.

Cедьмой пакет санкций против РФ Евросоюз ввел 21 июля.

29 июня Норвегия не дала разрешение на пропуск российских грузов на Шпицберген, сославшись на ‎пятый пакет санкций ЕС и действующие с конца апреля ограничения. С середины июня Осло стал досматривать все товары из России для архипелага на предмет соответствия санкциям, в том числе и грузы треста «Арктикуголь».

На Шпицберген российские грузы доставляются норвежскими компаниями во избежание нарушений санкций ЕС.

В конце международного комитета Совфеда Григорий Карасин рассказал «‎Известиям»‎, что Россия подсчитает ущерб от транзитных санкций Норвегии и подготовит документы для подачи иска в международные инстанции, включая ВТО.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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