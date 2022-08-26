Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России
Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России. Об этом 26 августа сообщил МИД королевства.
«Мы поддерживаем ЕС по санкциям против России, чтобы сохранить давление на российское правительство и элиту», — приводит телекомпания NRK заявление министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт.
По ее словам, рестрикции необходимы в качестве реакции на российскую спецоперацию по защите Донбасса.
Так, Норвегия запрещает покупку, ввоз и передачу в страну золота из России. Кроме того, расширен перечень товаров и технологий, запрещенных для передачи РФ.
Cедьмой пакет санкций против РФ Евросоюз ввел 21 июля.
29 июня Норвегия не дала разрешение на пропуск российских грузов на Шпицберген, сославшись на пятый пакет санкций ЕС и действующие с конца апреля ограничения. С середины июня Осло стал досматривать все товары из России для архипелага на предмет соответствия санкциям, в том числе и грузы треста «Арктикуголь».
На Шпицберген российские грузы доставляются норвежскими компаниями во избежание нарушений санкций ЕС.
В конце международного комитета Совфеда Григорий Карасин рассказал «Известиям», что Россия подсчитает ущерб от транзитных санкций Норвегии и подготовит документы для подачи иска в международные инстанции, включая ВТО.
Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
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