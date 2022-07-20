Норвегия будет досматривать все товары из РФ для Шпицбергена

Россия и Норвегия определились с механизмом транзита грузов на Шпицберген: Осло будет досматривать все товары из РФ для архипелага на предмет соответствия санкциям. Об этом «Известиям» заявил российский генконсул на Шпицбергене Сергей Гущин.

«Все грузы, пересекающие границу Норвегии, досматриваются норвежской таможней сразу. В том числе на предмет наличия «санкционных товаров». То есть, это происходит и с грузами треста «Арктикуголь», следующими описанным выше способом до порта Тромсё и далее в Баренцбург», — пояснил генконсул.

Он подчеркнул: этот способ «‎взаимоприемлемый»‎ и предполагает, что весь процесс транспортировки будут проводить только норвежские компании — автотранспортом от Мурманска до порта Тромсё и оттуда на контейнеровозе до Баренцбурга.

В МИД Норвегии «‎Известиям»‎ подтвердили, что «‎между норвежскими и российскими властями состоялся контакт с целью уточнения процедур ввоза товаров из России на Шпицберген в соответствии с режимом санкций»‎.

«Норвегия присоединилась к санкциям ЕС и внедрила их в норвежское законодательство. Импортер должен обеспечить соблюдение всех правил в отношении каждой конкретной отгрузки», — уточнили в дипведомстве.

29 июня Норвегия не дала разрешение на пропуск российских грузов на Шпицберген, сославшись на ‎пятый пакет санкций ЕС и действующие с конца апреля ограничения. В Совфеде и МИД РФ эти действия назвали нарушением Парижского договора 1920 года, который разрешает хозяйственную деятельность на острове гражданам всех стран — участниц соглашения.

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Остров ввезения: Норвегия будет досматривать все грузы из РФ для Шпицбергена