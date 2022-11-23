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Власти Молдавии заявили о намеренном оставлении российского газа в сетях Украины 

Молдовагаз: Кишинев намеренно оставляет газ в сетях Украины, чтобы избежать дефицита
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Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
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Власти Молдавии специально оставили часть газа в украинских сетях из-за теплой погоды, так как сдать его на хранение было бы невозможно. Об этом в среду, 23 ноября, заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

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По его словам, разница между номинированным и измеренным объемом газа в первой половине ноября была существенной, поскольку средняя температура воздуха была выше нормы, что обусловило более позднее начало отопительного сезона.

«Учитывая, что АО «Молдовагаз» не имело возможность сдать на хранение невостребованный в первой половине ноября объем газа, а отказаться от него, в условиях ограниченных поставок газа от ПАО «Газпром» в пропорции 51% от объема, предусмотренного контрактом, означало бы создать невосполнимый дефицит для второй половины ноября, то определенная часть газа временно осталась в сетях оператора передающих сетей Украины», — написал Чебан в Telegram-канале.

Глава «Молдовагаза» напомнил, что между операторами передающих сетей Украины и Молдавии подписано соглашение о взаимодействии в точках межгосударственных соединений (ТМС) «Алексеевка» и «Гребеники». Он добавил, что компания ежедневно направляет поставщику и операторам сетей Украины информацию о номинальном объеме газа, который необходим в течение суток.

Ранее в среду вице-премьер республики Андрей Спыну заявил, что «осевший» на Украине газ является резервами Молдавии и будет оплачен. Он также заявил, что часть резервного газа хранится в Румынии.

Накануне «Газпром» сообщил, что, по предварительным подсчетам, на территории Украины суммарно уже успело «осесть» свыше 52 млн кубометров газа. При этом подаваемый объем российского газа для транзита в Молдавию через Украину, превышает объем, передаваемый на украино-молдавской границе. Компания объявила, что с 28 ноября начнет сокращать поставки газа через станцию «Суджа», если дисбаланс передачи газа транзитом в Молдавию сохранится.

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