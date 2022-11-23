Молдавия отреагировала на «оседание» предназначенного ей газа на Украине
Газ, «осевший» на Украине, является резервами Молдавии и будет оплачен. Об этом в среду, 23 ноября, заявил вице-премьер республики Андрей Спыну.
«Те объемы газа, которые «Газпром» называет оставшимися на Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах. Пусть и здесь будет ясно, что эти объемы были и будут полностью оплачены нашей страной», — написал Спыну в Telegram-канале.
Он отметил, что весь газ, поставляемый в Молдавию, попадает в страну, просто до этого его часть якобы хранится на Украине.
По его словам, также Молдавия хранит часть резервного газа в Румынии. В настоящее время Кишинев уже имеет в хранилищах более 200 млн кубометров газа.
Ранее, 22 ноября, в «Газпроме» зафиксировали «оседание» на Украине части газа, предназначенного для Молдавии. В компании объяснили, что объем газа, который Россия подает на ГИС «Суджа» превышает тот, который Украина затем передает в соседнюю республику. По предварительным подсчетам, на территории Украины суммарно уже успело «осесть» свыше 52 млн. кубометров.
В тот же день в компании также сообщили, что поставки природного газа в Молдавию с декабря сократятся на 56,5% от необходимого стране объема. Если в ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа, то в декабре ожидаются поставки всего 43,5%.
До этого, в начале октября, в «Газпроме» заявили, что оставляют за собой право на полное прекращение поставок газа в Молдавию в случае очередного нарушения обязательств Кишинева по оплате.