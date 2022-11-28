«Газпром» не стал сокращать поставки на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию

«Газпром» принял решение не снижать поставки природного газа на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию. Об этом компания сообщила 28 ноября в Telegram.

«Компания «Молдовагаз» устранила нарушение по оплате «Газпрому» текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в «Газпроме» получены. В связи с этим принято решение не снижать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову», — говорится в сообщении.

При этом в компании обратили внимание на регулярное нарушение молдавской стороной контрактных обязательств в части оплаты поставок российского газа.

«Газпром» оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты», — заявили в компании.

Ранее, 22 ноября, «Газпром» сообщил о том, что фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз». В компании предупредили, что в случае сохранения транзитного дисбаланса через Украину для молдавских потребителей подача газа будет сокращена с 28 ноября.

В тот же день счетная палата Молдавии опубликовала результаты аудиторских процедур, согласно которым задолженность «Молдовагаза» составила $590,8 млн. Значительную ее часть составляет задолженность за период с 2011 по 2015 год ($394,1 млн). Еще $144,8 млн долга образовались с 1990 по 2007 год, $37,3 млн — в декабре 2021 года, $14 млн — в первой половине 1999 года, до начала работы «Молдовагаза».

В начале ноября президент Молдавии Майя Санду сообщила, что республика рискует остаться без газа и электроэнергии. Она подчеркнула, что «Газпром» вдвое сократил объем газа. «Газпром» в свою очередь отмечал, что оставляет за собой право на полное прекращение поставок газа в Молдавию в случае нарушения обязательства по оплате голубого топлива.

27 октября президент России Владимир Путин попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера пойти навстречу Молдавии в вопросе поставок газа и цен на него. Тогда «Газпром» пошел навстречу правительству Молдавии и контракт был заключен на их условиях, добавил российский лидер.