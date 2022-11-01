В Молдавии заявили о риске остаться без газа и электроэнергии зимой

Молдавия зимой рискует остаться без газа и электроэнергии. Об этом во вторник, 1 ноября, заявила президент республики Майя Санду, выступая перед парламентом Румынии. Трансляцию выступления вел YouTube-канал Digi24HD.

По ее словам, Молдавия переживает крупный энергетический кризис.

«Для молдавских потребителей тариф на газ увеличился в шесть раз за последний год и в два раза выше, чем в Румынии. Ситуация с электричеством не менее серьезная», — сказала Санду.

Она подчеркнула, что «Газпром» вдвое сократил объем газа, поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины тоже прекратились. По ее словам, правительство Кишинева пытается помочь людям с низкими доходами — расходы на оплату счетов одной семьи составили 70–75% от дохода.

«Эта энергетическая уязвимость порождает политический шантаж и вмешательство в демократию, внутреннюю и внешнюю политику», — подчеркнула Санду.

29 октября Молдавия впервые закупила электроэнергию у румынского оператора по цене, которая оказалась вдвое выше, чем у Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Вице-премьер страны Андрей Спыну подчеркнул, что Energocom продолжит закупки у Румынии для обеспечения энергетической безопасности страны.

27 октября полиция Молдавии рекомендовала жителям страны не выходить на улицу в темное время суток из-за отключения уличного освещения, вызванного энергетическим кризисом.

До этого, 25 октября, было объявлено о введении режима экономии электроэнергии в Молдавии. Администраторы общественных объектов должны будут сократить внутреннее освещение зданий не менее чем на 30%, отключить витрины и любое другое декоративное освещение, а также приостановить работу почти всех эскалаторов с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

«Газпром» 4 октября сообщил о том, что оставляет за собой право на полное прекращение поставок газа в Молдавию в случае нарушения обязательства по оплате голубого топлива до 20 октября. Также российский поставщик имеет право на расторжение контракта из-за грубого нарушения сроков заключения договора по исторической задолженности АО «Молдовагаз».