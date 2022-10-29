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Молдавия впервые закупила электричество у Румынии

Вице-премьер Молдавии Спыну заявил, что Кишинев впервые закупил электроэнергию у Румынии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Молдавия впервые закупила электроэнергию у румынского оператора по цене, которая оказалась вдвое выше, чем у Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Об этом заявил вице-премьер страны Андрей Спыну в субботу, 29 октября.

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«[Молдавская электрокомпания] SA Energocom сделала еще один шаг к диверсификации источников приобретения энергоресурсов. Сегодня впервые компания приобрела электроэнергию у [румынского оператора рынка электроэнергии] OPCOM», ― написал Спыну в своем Telegram-канале.

По его словам, на завтра купили электричества в совокупности 875 МВт·ч со средней стоимостью €132 за МВт·ч. Молдавский вице-премьер подчеркнул, что Energocom продолжит закупки у Румынии для обеспечения энергетической безопасности страны.

Из-за энергетического кризиса Молдавия испытывает проблемы с электроэнергией. Единственным источником для нее оставалась Молдавская ГРЭС, которая предлагала электроэнергию по цене $62,5 за МВт·ч. Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский 21 октября объявил, что с 24 октября ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки на правый берег Днестра, в результате чего от 70% экспорта останется лишь 27%.

Ранее, 27 октября, президент России Владимир Путин попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера пойти навстречу Молдавии в вопросе поставок и цен на газ. По его словам, российский лидер признал выставленные Россией цены справедливыми с точки зрения рынка, но неподъемными для Молдовы.

Ранее в октябре премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица посоветовала молдавским женщинам выключать свет, выходя из комнаты, и реже стирать, чтобы сэкономить на электроэнергии.

В конце августа президент республики Майя Санду призвала население страны максимально сократить потребление газа из-за опасений того, что зимой цены на него взлетят до невероятных значений.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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