Жителей Молдавии попросили не выходить на улицу в темное время из-за энергокризиса

Власти Молдавии попросили жителей страны не выходить на улицу с наступлением темноты, так как в стране будут отключать уличное освещение в связи с энергокризисом. Об этом говорится 27 октября в рекомендациях Инспектората полиции республики.

«Учитывая, что на улице темнеет гораздо раньше и в условиях энергетического кризиса частично отключают уличное освещение, полиция выступила с рядом рекомендаций населению», — указало ведомство.

Правоохранители попросили граждан избегать безлюдных и небезопасных мест, а также подозрительно ведущих себя людей или граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, молдаванам рекомендовано «передвигаться группами» и «быть внимательными при входе в подъезды», а также по возможности не пользоваться лифтами и не брать с собой крупных сумм денег.

Также полиция предупреждает, что не следует оставлять без присмотра детей, а также носить вещи со светоотражающими элементами, фонарики или включенные мобильные телефоны при переходе улиц.

19 октября премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица порекомендовала молдавским женщинам выключать свет, выходя из комнаты, и реже стирать, чтобы сэкономить на электроэнергии. Так политик ответила на вопрос одной из жительниц во время поездки в город Унгены, поинтересовалась делами у местных дам.

Ранее, 6 октября, парламент Молдавии продлил режим ЧП на два месяца, введенный из-за ситуации на Украине и кризиса. Уточнялось, что это решение было принято в связи с угрозами приостановки поставок российского газа в страну, а также для обеспечения безопасности границ и дальнейшего управления потоками беженцев с Украины.

11 августа глава Гагаузии Ирина Влах раскритиковала план властей Молдавии по предотвращению последствий энергетического кризиса. Она раскритиковала внедрение онлайн-обучения и массовую вырубку древесины, не входящей в лесной фонд, а также перевод бюджетных учреждений на альтернативные виды топлива.

2 августа вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил заменить российский газ древесиной ивы в качестве топлива. Он заявил, что власти выделят участки под посадку деревьев. При этом он добавил, что Молдавия присоединится к плану Евросоюза по сокращению потребления газа на 15%. Это произойдет независимо от того, снизятся ли в ближайшее время поставки «Газпрома» или нет.

В Кишиневе с середины сентября проходит бессрочная акция протеста. Люди недовольны ростом цен на газ, электричество и продукты. Организаторы митингов требуют отставки президента и правительства и проведения досрочных выборов в парламент.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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