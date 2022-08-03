Молдавия захотела использовать древесину ивы как альтернативу газу из РФ

Древесина ивы может стать альтернативой импорта российского газа. Об этом заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, сообщает tv8.md.

По его словам, для посадки деревьев выделят дополнительные площади. Политик пояснил, что новый источник энергии может появиться только в ближайшие годы, поскольку ивы только предстоит вырастить, сообщается на сайте aif.ru.

Спыну подчеркнул, что правительство республики предстоящей зимой готовится к уменьшению потребления газа на 15% в условиях сокращения поставок со стороны «Газпрома», пишет REGNUM. Премьер отметил, что это самый благоприятный сценарий. Все остальные предусматривают сокращение импорта энергоносителя на 30%, 50% или даже полное прекращение поставок, сообщает телеканал «360».

«Мы должны мобилизоваться, чтобы сократить потребление там, где это возможно. Предлагаем добровольное снижение потребления минимум на 15%, как это делает Европейский союз», — заявил Спыну.

Он добавил, что кроме сохранившихся резервов в стране появятся альтернативные источники топлива, пишет Life.Ru. Так, жилые дома вице-премьер предложил перевести на дрова и уголь с предоставлением компенсации тем, кто в этом нуждается.

1 августа глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдова согласно условиям контракта с ПАО «Газпром», составит для АО компании $1458,5 за 1 тыс. куб. м, передает RT.

До этого, 19 июля, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Кишинев до сих пор не расплатился с Москвой за газ, будто бы ожидая поблажек. В то же время, добавил он, никакого партнерства между Россией и Молдавией быть не может, в частности на фоне запрета российских новостных программ.

С 1 июня в Молдавии на 30% повысился тариф на газ для конечных потребителей.

Ранее, в апреле, президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что страна не видит альтернативы российскому газу.

В конце октября 2021 года Молдавия договорилась с российским «Газпромом» о продлении контракта на пять лет на поставку российского газа в страну. Тогда отмечалось, что стороны достигли принципиального соглашения по формуле расчета цены, аудита долга компании «Молдовагаз» и необходимости последующих переговоров для установления календарного плана расчета.