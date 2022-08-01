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Закупочная стоимость газа для Молдавии вырастет почти в полтора раза

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Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
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Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан объявил, что закупочная стоимость российского газа увеличится почти в полтора раза — с $980 до $1458,5 за 1 куб. м. Об этом он написал 1 августа в Telegram-канале.

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«В августе закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдова согласно условиям контракта с ПАО «Газпром», составит для АО «Молдовагаз» $1458,5 за 1 тыс. куб. м», — сообщил Чебан.

20 июня премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица предложила европейским партнерам создать фонд солидарности, который позволит смягчить влияние роста цен на газ для республики. Она отметила, что без такой поддержки страна окажется в затруднительном положении.

Накануне российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале отметил, что Кишинев до сих пор не расплатился с Москвой за газ, будто бы ожидая поблажек. В то же время, добавил он, никакого партнерства между Россией и Молдавией быть не может, в частности на фоне запрета российских новостных программ.

Ранее, 1 июня, Гаврилица на брифинге заявила, что Молдавия прорабатывает возможность пересмотра контракта с «Газпромом» на поставку газа. Кроме того, власти прорабатывают доступ к альтернативным источникам энергии, добавила она.

С 1 июня в Молдавии на 30% повысился тариф на газ для конечных потребителей. Между тем 25 мая независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш заявил «Известиям», что повышение цен на природный газ имеет крайне негативные последствия для республики, это приведет к росту цен практически на все группы товаров и услуг.

Двумя днями ранее стало известно, что правительство Молдавии помогло «Молдовагазу» расплатиться за российский газ в мае, купив у нее резервный объем голубого топлива.

Ранее, 27 апреля, президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что страна не видит альтернативы российскому газу.

В октябре 2021 года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет. Для Республики Молдова утвердили новую формулу расчета стоимости этого энергоносителя, учитывающую соотношение рыночных цен на газ и нефть. Главными условиями нового контракта были выделены своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей.

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