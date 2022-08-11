Глава Гагаузии раскритиковала борьбу властей Молдавии с энергокризисом

Глава Гагаузии Ирина Влах раскритиковала план властей Молдавии по предотвращению последствий энергетического кризиса. Об этом она написала 11 августа в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«В правительстве разработан проект постановления по предотвращению и смягчению последствий энергетического кризиса в случае ограничения подачи природного газа. После внимательного изучения этого документа, у меня сложилось впечатление, что его авторы крайне далеки от понимания реалий нашей страны и хотят заранее переложить с себя ответственность в случае возможных чрезвычайных ситуаций», — заявила Влах.

Она раскритиковала внедрение онлайн-обучения и массовая вырубка древесины, не входящей в лесной фонд, а также перевод бюджетных учреждений на альтернативные виды топлива.

10 августа компания «Молдовагаз» объявила, что не сможет заплатить «Газпрому» авансом за газ, потребленный в августе. В связи с этим она обратилась к поставщику с запросом об отсрочке по платежам, но ответа не получила.

4 августа национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике увеличило тарифы на газ для потребителей, в августе он вырастет на 23,6%, до $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Газораспределительной компании «Молдовагаз» разрешили пойти на такой шаг из-за роста закупочных цен.

2 августа, вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил заменить российский газ древесиной ивы в качестве топлива. Он заявил, что власти выделят участки под посадку деревьев. При этом он добавил, что Молдавия присоединится к плану Евросоюза по сокращению потребления газа на 15%. Это произойдет независимо от того, снизятся ли в ближайшее время поставки «Газпрома».

20 июня российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале отметил, что Кишинев до сих пор не расплатился с Москвой за газ, будто бы ожидая поблажек. В то же время, добавил он, никакого партнерства между Россией и Молдавией быть не может, в частности, на фоне запрета российских новостных программ.