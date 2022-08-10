Реклама
Прямой эфир
Мир
Нефть по трубопроводу «Дружба» начала поступать в Словакию
Спорт
Боксер Гассиев будет болеть за Усика в его поединке-реванше с Джошуа
Политика
В Совфеде оценили вероятность запрета на въезд в страны ЕС для россиян
Мир
В ФРГ заявили об отсутствии единой позиции по визам для россиян
Происшествия
В Москве на «Автозаводской» загорелся «Леруа Мерлен»
Мир
Десятки километров побережья Ирана загрязнены нефтепродуктами
Мир
Правительство Молдавии поручило разобраться с вредителями в овощах для России
Мир
На рассмотрение ЕС внесли вопрос о прекращении выдачи виз россиянам
Авто
Toyota заявила о неготовности электрифицировать свой пикап Tundra
Экономика
Инфляция в США замедлилась впервые с апреля
Мир
Индия подняла долю азиатской валюты при оплате угля РФ
Общество
Обязательную страховку могут ввести для посетителей парков аттракционов
Сюжет:

Молдавия предупредила о невозможности внести аванс «Газпрому» в августе

Глава «Молдовагаза» Чебан: компания не сможет заплатить «Газпрому» авансом за газ, потребленный в августе
0
Фото: ТАСС/Вадим Денисов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Молдовагаз» не сможет заплатить «Газпрому» авансом за газ, потребленный в августе. Об этом заявил 10 августа председатель правления компании Вадим Чебан.

Табор уходит: Молдавию затягивает в энергетический кризис
Ухудшение отношений с Россией дорого обходится населению

«Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить — это однозначно. Мы обратились к поставщику с запросом об отсрочке по платежам, но не получили ответа», — рассказал он изданию Newsmaker.md.

Согласно договору, аванс необходимо вносить до 20 числа каждого месяца. Чебан выразил надежду на то, что с 1 октября, в соответствии с контрактом, будет применяться иная формула ценообразования, за счет чего закупочная цена существенно снизится.

«При существующей методологии расчета тарифов не вижу, как мы можем просить повышать его. Даже если мы будем просить повышения тарифа, национальное агентство по регулированию в энергетике всё равно будет утверждать тариф по среднегодовой цене. Единственное, что сейчас может нам помочь — это отсрочка и перенос выплаты этой суммы на четвертый квартал», — пояснил глава компании.

Кроме того, в своем Telegram-канале Чебан сообщил, что с 1 августа газораспределительные предприятия «Молдовагаза» начали отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа. По его словам, в течение одной недели было отключено более 700 точек потребления, их задолженность превышает 4 млн леев (более 12 700 000 рублей).

«Их повторное подключение будет осуществлено после погашения суммы долга, а также оплаты тарифа на повторное подключение. Более того, на протяжении года данным потребителям придется оплачивать природный газ авансом», — сообщил он.

«Молдовагаз» обратилась к «Газпрому» с просьбой отсрочить оплату в августе еще 4 числа.

В этот же день Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике увеличило тарифы на газ для потребителей, в августе он вырастет на 23,6%, до $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Газораспределительной компании «Молдовагаз» разрешили пойти на такой шаг из-за роста закупочных цен.

1 августа «Молдовагаз» объявил о повышении в полтора раза закупочной стоимости российского газа. Она составит $1458,5 за 1 тыс. куб. м.

20 июня российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале отметил, что Кишинев до сих пор не расплатился с Москвой за газ, будто бы ожидая поблажек. В то же время, добавил он, никакого партнерства между Россией и Молдавией быть не может, в частности, на фоне запрета российских новостных программ.

27 апреля президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что страна не видит альтернативы российскому газу.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022