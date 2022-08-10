Молдавия предупредила о невозможности внести аванс «Газпрому» в августе

«Молдовагаз» не сможет заплатить «Газпрому» авансом за газ, потребленный в августе. Об этом заявил 10 августа председатель правления компании Вадим Чебан.

«Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить — это однозначно. Мы обратились к поставщику с запросом об отсрочке по платежам, но не получили ответа», — рассказал он изданию Newsmaker.md.

Согласно договору, аванс необходимо вносить до 20 числа каждого месяца. Чебан выразил надежду на то, что с 1 октября, в соответствии с контрактом, будет применяться иная формула ценообразования, за счет чего закупочная цена существенно снизится.

«При существующей методологии расчета тарифов не вижу, как мы можем просить повышать его. Даже если мы будем просить повышения тарифа, национальное агентство по регулированию в энергетике всё равно будет утверждать тариф по среднегодовой цене. Единственное, что сейчас может нам помочь — это отсрочка и перенос выплаты этой суммы на четвертый квартал», — пояснил глава компании.

Кроме того, в своем Telegram-канале Чебан сообщил, что с 1 августа газораспределительные предприятия «Молдовагаза» начали отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа. По его словам, в течение одной недели было отключено более 700 точек потребления, их задолженность превышает 4 млн леев (более 12 700 000 рублей).

«Их повторное подключение будет осуществлено после погашения суммы долга, а также оплаты тарифа на повторное подключение. Более того, на протяжении года данным потребителям придется оплачивать природный газ авансом», — сообщил он.

«Молдовагаз» обратилась к «Газпрому» с просьбой отсрочить оплату в августе еще 4 числа.

В этот же день Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике увеличило тарифы на газ для потребителей, в августе он вырастет на 23,6%, до $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Газораспределительной компании «Молдовагаз» разрешили пойти на такой шаг из-за роста закупочных цен.

1 августа «Молдовагаз» объявил о повышении в полтора раза закупочной стоимости российского газа. Она составит $1458,5 за 1 тыс. куб. м.

20 июня российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале отметил, что Кишинев до сих пор не расплатился с Москвой за газ, будто бы ожидая поблажек. В то же время, добавил он, никакого партнерства между Россией и Молдавией быть не может, в частности, на фоне запрета российских новостных программ.

27 апреля президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что страна не видит альтернативы российскому газу.