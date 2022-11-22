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В Молдавии подсчитали долг «Молдовагаза» перед «Газпромом»

Долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» составляет $590,8 млн
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Фото: TACC/Вениамин Демидецкий
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Долг компании «Молдовагаз» перед российским «Газпромом» составляет $590,8 млн. Об этом свидетельствуют результаты аудиторских процедур счетной палаты Молдавии, опубликованные в понедельник, 21 ноября.

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Отмечается, что большую часть упомянутой суммы составляет задолженность за период с 2011 по 2015 год ( $394,1 млн). Еще $144,8 млн долга образовались с 1990 по 2007 год, $37,3 млн — в декабре 2021 года, а также $14 млн в первой половине 1999 года, до начала работы «Молдовагаза».

Также в подсчете задолженности принимают участие норвежская компания Wikborg Rein Advokatfirma A. S. и Forensic Risk Alliance & Co. Limited из Великобритании. Аудиторы планируют уточнить обязательства перед «Газпромом» за поставку топлива на правобережную часть Молдавии с 27 августа 1991 года по 31 октября 2021 года.

В случае необходимости будет произведена переоценка активов, ранее переданных «Газпрому» в счет погашения задолженности. Также в ходе работ специалисты проверят законность уступки долга компании Factoring Finance.

Между тем председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан указал на отсутствие причин для расторжения контракта с «Газпромом», поскольку действующее соглашение рассчитано на пять лет.

В начале ноября президент Молдавии Майя Санду сообщила, что республика рискует остаться без газа и электроэнергии. Она подчеркнула, что «Газпром» вдвое сократил объем газа. «Газпром», в свою очередь, отмечал, что оставляет за собой право на полное прекращение поставок газа в Молдавию в случае нарушения обязательства по оплате голубого топлива.

До этого, 25 октября, в Молдавии объявили о введении режима экономии электроэнергии. Администраторы общественных объектов теперь должны сократить внутреннее освещение зданий не менее чем на 30%, отключить витрины и любое другое декоративное освещение, а также приостановить работу почти всех эскалаторов с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

В Молдавии с сентября не утихают протесты из-за роста цен на энергоресурсы и инфляции. Протестующие требуют отставки действующего правительства.

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